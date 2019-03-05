Рассекречена фотосессия дочери Кудрявцевой
Кудрявцева опубликовала в Instagram видео в формате Stories. В кадре девушка-фотограф делится своими впечатлениями от съемки.
По ее словам, менее чем за час кроха сменила семь образов. Маленькая Маша уже многое умеет: уверенно сидит, ползает и даже пытается подняться на ножки. "Мы всего лишь за полчаса отсняли семь образов, она у нас была и поваренком", - отметил фотограф.
Добавим, что Машенька – это второй ребенок Леры. 47-летняя телезвезда родила от хоккеиста Игоря Макарова. Знаменитости тщательно скрывают подробности своей личной жизни. Также Кудрявцева не публикует в личном микроблоге кадры, на которых можно разглядеть лицо ее наследницы.
Меж тем, ранее, отвечая на вопросы фолловеров, Лера рассказала, что в роли молодой мамы чувствует себя замечательно. Это состояние ей очень нравится. Причем, настолько, что она хотела бы родить еще малыша. Однако даже материнство не смогло отвратить звезду от вредной привычки: Лера Кудрявцева так и не отказалась от сигарет. "Я люблю курить", – призналась она.
Пока третий ребенок остается в планах, Лера Кудрявцева все свое внимание уделяет маленькой Машеньке. Звезда даже придумала малышке нежные прозвища: "пирожок, кукушонок, булочка".
Батька капитулировал перед Вашингтоном
О состоянии знаменитости рассказал его представитель
Музе пожилой звезды потребовалась помощь специалистов