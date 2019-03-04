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Шоу-бизнес

Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея

Яна Рудковская. Фото: www.globallookpress.com.
Яна Рудковская рассказала, что будет делать, если ее сын от Евгения Плющенко Саша вырастет геем. Продюсер откровенно ответила на каверзный вопрос Ксении Собчак.
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"Представь себе ситуацию, если Гном Гномыч, когда вырастет, примет решение, что он гей. Ты сможешь это принять?" – произнесла Собчак, имея в виду младшего сына Рудковской – Сашу.

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Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

"Когда Гном Гномыч, Сашенька, надевает мамины туфли в пять или в четыре годика, или в три, и чапает в этих туфлях и в юбочке – это все мило, ты смеешься и так далее, и действительно это не вызывает никаких вопросов. Когда он начинает играть в куклы, интересоваться женской косметикой… Я попытаюсь его какое-то время переориентировать, но если я пойму, что бесполезно что-то делать, то я предложу ему уехать в другую страну", – рассудила Рудковская.

Яна отметила, что смирится с любым осознанным выбором Саши. Но в этом случае сделает все возможное, чтобы ее наследник жил в более толерантном месте. "Но куда мне деваться, но в России ему будет очень сложно", – сообщила продюсер.

Отметим, что телеведущая Ксения Собчак устроила девичник, на который была приглашена в том числе Яна Рудковская. Собравшиеся женщины затронули тему гендерно-нейтрального воспитания – принципа, который набирает популярность по всему миру.

Фото: кадр с YouTube.

Последователи этой идеи дают ребенку возможность опробовать себя в различных ролях и выбрать ту, которая будет соотноситься с их пожеланиями, то есть не делать то, что "положено" мальчику или девочке, а решать самому. Подобных взглядов придерживаются многие голливудские звезды. Например, Шарлиз Терон воспитывает своего приемного сына Джексона в полной свободе. Мальчик очень любит девчачьи наряды и с удовольствием их носит. Артистка не возражает.

Автор: Руслана Алексеева4 марта 2019, 18:26
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