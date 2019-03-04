Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея

Яна Рудковская рассказала, что будет делать, если ее сын от Евгения Плющенко Саша вырастет геем. Продюсер откровенно ответила на каверзный вопрос Ксении Собчак.

"Представь себе ситуацию, если Гном Гномыч, когда вырастет, примет решение, что он гей. Ты сможешь это принять?" – произнесла Собчак, имея в виду младшего сына Рудковской – Сашу.

"Когда Гном Гномыч, Сашенька, надевает мамины туфли в пять или в четыре годика, или в три, и чапает в этих туфлях и в юбочке – это все мило, ты смеешься и так далее, и действительно это не вызывает никаких вопросов. Когда он начинает играть в куклы, интересоваться женской косметикой… Я попытаюсь его какое-то время переориентировать, но если я пойму, что бесполезно что-то делать, то я предложу ему уехать в другую страну", – рассудила Рудковская.

Яна отметила, что смирится с любым осознанным выбором Саши. Но в этом случае сделает все возможное, чтобы ее наследник жил в более толерантном месте. "Но куда мне деваться, но в России ему будет очень сложно", – сообщила продюсер.

Отметим, что телеведущая Ксения Собчак устроила девичник, на который была приглашена в том числе Яна Рудковская. Собравшиеся женщины затронули тему гендерно-нейтрального воспитания – принципа, который набирает популярность по всему миру.

Последователи этой идеи дают ребенку возможность опробовать себя в различных ролях и выбрать ту, которая будет соотноситься с их пожеланиями, то есть не делать то, что "положено" мальчику или девочке, а решать самому. Подобных взглядов придерживаются многие голливудские звезды. Например, Шарлиз Терон воспитывает своего приемного сына Джексона в полной свободе. Мальчик очень любит девчачьи наряды и с удовольствием их носит. Артистка не возражает.