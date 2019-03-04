Смерть из-за тяжелой болезни добила Максакову

Смерть артиста и режиссера Андрейса Жагарса ударила не только по его поклонникам. Утрату тяжело переживают и знаменитости. Известная российская и украинская певица Мария Максакова выразила соболезнования культурной общественности в связи с трагедией.



Мария Максакова буквально не находит себе места из-за кончины Андрейса Жагарса. Певица откровенно высказалась о потере. "В наше злополучное время, когда жизнь, подобно средневековому захолустью, наводнена мерзавцами и подонками, невыносимо больно от такой потери", – заявила она.

Максакова убеждена, что Жаргас – редкой породы человек. "Ослепительный идеал мужской красоты, блестящий талант и, главное, удивительной душевной организации человек. Таких не бывает", – добавила она.

Напомним, что Андрейс Жагарс умер 26 февраля 2019 года после продолжительной болезни. Прощание с артистом состоится 4 марта.

Ранее сообщалось, что после убийства Дениса Вороненкова между оперной дивой Марией Максаковой и его близкими вспыхнула настоящая война. Родственники готовы обнародовать все грязные тайны, о которых до сих пор молчит вдова беглого депутата.

Первая жена Вороненкова Светлана Макеенко предоставила телевизионщикам шокирующие сведения. Женщина уверяет, что именно по распоряжению Дениса Вороненкова был убит муж его родной сестры Ирины. И Максакова, возможно, замалчивает, подробности этого страшного преступления.