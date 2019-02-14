Взбешенная Максакова устроила грязные разборки с мужем Фриске

Вдова экс-депутата Дениса Вороненкова хочет засудить Первый канал и вдовца жанны Фриске, ведущего Дмитрия Шепелева в частности. Оперную диву Марию Максакову назвали в эфире организатором изнасилования.

Адвокат артистки Виктор Андреев рассказал, что в январе Мария Максакова обратилась к следователям с просьбой внимательно посмотреть эфир Первого канала. Она уверена: ток-шоу "На самом деле" нуждается в проверке на соответствие Уголовному кодексу России.

В серии передач, обещавших "шокирующие подробности" о вдове Вороненкова, сообщалось о преступлениях, к которым она якобы причастна. В эфире говорилось о угрозах и насилии, которым подверглась дочь депутата Екатерина.

Согласно заявлению, в одном из выпусков в ноябре 2018 года ведущий Дмитрий Шепелев сказал, будто "за несколько часов до съемок Людмила Николаевна (мать Дениса Вороненкова. – Прим. ред.) заявила, что Екатерину Вороненкову изнасиловали в наркоклинике, и организовала это преступление Мария Максакова", сообщает "Фонтанка". Кроме того, в эфире шоу эксперты произносили фамилию оперной дивы в резко негативном контексте.

Это не все претензии Марии Максаковой к Первому каналу. Она указала, что в выпусках "На самом деле" используются фото несовершеннолетних без разрешения их законных представителей. Копию заявления певица отправила в Роскомнадзор.

Судя по всему, ожидаются довольно грязные разборки звезды с телекомпанией. Взбешенная Максакова попросила провести проверку и, если на то будут основания, возбудить уголовные дела о нарушении неприкосновенности частной жизни и клевете. Помимо канала, певица намерена засудить Дмитрия Шепелева, а также гостей ток-шоу, представившихся адвокатом и украинским журналистом.