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Общество

Украинцы набросились на Канделаки за чеченский спецназ

Тина Канделаки. Фото: www.globallookpress.com
Ведущую Тину Канделаки обвинили в желании поссорить народы Украины и России. Скандал развернулся вокруг заявления продюсера, опубликованного в якобы принадлежащем ей блоге в Facebook. Объяснения вменяемых пользователей, что аккаунт фейковый, разъяренных украинцев уже не успокаивает.
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Костер разжег украинский блогер Сергей Марченко, который нашел комментарий, якобы принадлежащий Тине Канделаки, "на полях" соцсети. Тут же опубликовав на своей станице скрин сообщения, он лицемерно выразил удивление такими словами известной телеведущей.

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 Тина Гивиевна Канделаки

Тина Гивиевна Канделаки журналист

"Пора чеченскому спецназу в туристическую поездку по Украине, недели две, думаю, хватит. И запоют на чеченском языке, ряженые", – гласит запись, обнаруженная Марченко в Facebook.

Блогер пришел к выводу, что в России "есть запрос зачистить чеченским спецназом Украину". А Тина Канделаки пытается "соответствовать своему зрителю". Марченко заявил, что поссорить народы Украины и России хотят не политики, а такие, как Канделаки. А в целом этого хотят все россияне – в том числе "Жванецкий, Навальный, Мартиросян, Ходорковский, Лепс и Познер". Исключения есть – но их мало, уверенно заявляет блогер.

Единомышленники у Марченко, конечно, нашлись. "Канделаки в оппозиции к интеллекту и давно", "Да, что ж они чеченцами пугают всех... прикрываются вечно", – комментируют размышления гуру подписчики.

Более уравновешенные "френды" указали блогеру на то, что аккаунт, в котором он нашел скандальную запись, фейковый – у Тины Канделаки не может быть всего несколько подписчиков. Но собирающего лайки Марченко и его последователей переубедить не удалось. Они почему-то уверены, что пост – "вполне в духе Тины Канделаки".

Автор: Андрей Евлампиев13 марта 2019, 10:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Соблазнительные фото Тины Канделаки

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