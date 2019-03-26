Вспомнившая о Табакове Зудина высказалась о сексе без любви
Артистка стала возлюбленной Табакова будучи еще студенткой. По словам Марины Зудиной, ей было всего 16 поэтому об отношениях с женатым на тот момент режиссером даже не задумывалась.
"Я не планировала, я не была в него влюблена. Я была влюблена в Андрюшку Смолякова, но у нас не состоялся как бы… Все боялись, потому что мне не было 18, все спрашивали: "А сколько тебе лет?" Олег Павлович самый смелый оказался. Хотя он дождался моих 18 лет", – заметила артистка в интервью YouTube-каналу "ЭМПАТИЯ МАНУЧИ".
В отношениях с возлюбленным Марина всегда ощущала дистанцию, она не позволяла себе панибратства. Даже во время ссор она понимала, кто перед ней.
"Я его несколько лет по имени отчеству называла и на "вы". Я старалась избегать не "вы", не "ты", вот это уж талант. Я понимала, что мы не равны", – заметила артистка.
Звезда уверяет, что выходила замуж не по расчету. Марина Зудина отметила, что не может заниматься любовью, не испытывая к человеку чувств. После артистка добавила, что брак с режиссером больше вредил ее карьере.
"В меня олигархи были влюблены и что? Я начала сниматься в кино в 18 лет. У меня были главные роли, я не была женой Олега Павловича. Я снималась у Тодоровского, я снималась у Фрэза, я снималась у Натансона. У меня было много проектов с главными ролями, какая карьера? Выйдя замуж за Олега Павловича, я потеряла работу в кино", – рассудила Марина Зудина.
Артистка отметила, что этот год был для нее самым сложным. "Есть фотографии, я не плачу, я когда смотрю, разговариваю – нормально. Мне больно, когда неожиданное что-то, особенно голос", – отметила Марина Зудина, еле сдерживаясь от слез.
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