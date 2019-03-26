Вспомнившая о Табакове Зудина высказалась о сексе без любви

Актриса рассказала о начале отношений с Олегом Табаковым. Марина Зудина отметила, что ее муж был очень смелым человеком, раз уж рискнул связаться со столь юной особой.

Артистка стала возлюбленной Табакова будучи еще студенткой. По словам Марины Зудиной, ей было всего 16 поэтому об отношениях с женатым на тот момент режиссером даже не задумывалась.

"Я не планировала, я не была в него влюблена. Я была влюблена в Андрюшку Смолякова, но у нас не состоялся как бы… Все боялись, потому что мне не было 18, все спрашивали: "А сколько тебе лет?" Олег Павлович самый смелый оказался. Хотя он дождался моих 18 лет", – заметила артистка в интервью YouTube-каналу "ЭМПАТИЯ МАНУЧИ".

В отношениях с возлюбленным Марина всегда ощущала дистанцию, она не позволяла себе панибратства. Даже во время ссор она понимала, кто перед ней.

"Я его несколько лет по имени отчеству называла и на "вы". Я старалась избегать не "вы", не "ты", вот это уж талант. Я понимала, что мы не равны", – заметила артистка.

Звезда уверяет, что выходила замуж не по расчету. Марина Зудина отметила, что не может заниматься любовью, не испытывая к человеку чувств. После артистка добавила, что брак с режиссером больше вредил ее карьере.

"В меня олигархи были влюблены и что? Я начала сниматься в кино в 18 лет. У меня были главные роли, я не была женой Олега Павловича. Я снималась у Тодоровского, я снималась у Фрэза, я снималась у Натансона. У меня было много проектов с главными ролями, какая карьера? Выйдя замуж за Олега Павловича, я потеряла работу в кино", – рассудила Марина Зудина.

Артистка отметила, что этот год был для нее самым сложным. "Есть фотографии, я не плачу, я когда смотрю, разговариваю – нормально. Мне больно, когда неожиданное что-то, особенно голос", – отметила Марина Зудина, еле сдерживаясь от слез.