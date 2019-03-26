"Воздух дребезжит": названа неожиданная причина ухода Шнурова
Фронтмен "Ленинграда" отметил, что его музыка была закулисьем советской жизни. По словам Сергея Шнурова, он мыслил "паттернами и категориями" советских композиторов.
Артист назвал довольно неожиданную причину ухода со сцены. Он сообщил, что группа создавалась для того, чтобы исполнять музыку эпохи застоя. "То закулисье, которое имел в виду каждый советский композитор, я вывалил на сцену", – цитирует Сергея Шнурова РБК. При этом певец добавил, что сейчас этот период застоя подошел к концу.
"Можно побыть просто человеком в конце концов, и я по этому очень скучаю", – признался Сергей Шнуров. Он чувствует, что на смену "Ленинграду" придет что-то новое. При этом музыкант не исключает, что в его жизни наступит период затишья, когда он уйдет даже из интернета.
Впрочем, Сергей Шнуров видит некоторую возможность того, что может собрать группу вновь через какое-то время. Певец предчувствует: что-то становится кардинально другим. "Воздух дребезжит, и что-то придет новое, да. И я хочу это новое оседлать", – приводит слова Сергея Шнурова Teleprogramma.pro. Напомним, 20 марта стало известно, что тур группы "Ленинград" в 2019 году будет последним. Первый концерт пройдет в Калининграде, в Москве коллектив выступит 14 июня.
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