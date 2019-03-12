"Он так тонко чувствует меня!": Зудина разоткровенничалась о Богомолове
Марина Зудина сыграла одну из главных героинь многосерийного фильма Константина Богомолова "Содержанки". Интересно, что картина заявлена как эротический триллер. Впрочем, Зудиной не досталось откровенных сцен. Да и героиня Марины не содержанка – наоборот, она дочь влиятельного человека. Однако первое впечатление от сценария у актрисы оказалось негативным. "Признаюсь честно, когда прочитала синопсис, то подумала: "Полный бред…" Такое количество персонажей, сюжетных линий – можно просто запутаться!" – объяснила Марина Зудина.
Режиссера Константина Богомолова артистка знает не понаслышке. Они выпустили несколько спектаклей в МХТ имени Чехова и Театре Табакова. У Зудиной и Богомолова не нашлось поводов для споров. Наоборот, актриса оказалась под приятным впечатлением от сотрудничества с режиссером. "Он всегда знает, как лучше. Иногда удивляюсь, как он так тонко чувствует меня! Какие-то вещи мог знать Олег Павлович – это понятно, но откуда Костя?" – задала риторический вопрос разоткровенничавшаяся Марина Зудина.
Она отметила, что они с Константином Богомоловым не близкие друзья и общаются в основном по работе. "Видимо, просто совпадаем в ощущениях профессии", – заключила актриса.
Зашла речь и об Олеге Табакове. Прошел год, как не стало мужа Марины Зудиной. Артистка призналась, что чувствует себя как в параллельной реальности. "Да, я улыбаюсь, иногда выхожу в свет, если это связано с работой – моей или сына. Поймите, никакую потерю нельзя забыть. Можно только научиться с ней жить", – заявила актриса. Она рассказала, что теперь ее жизнь крутится вокруг детей. А еще от грустных мыслей спасают работа и чтение. "Иногда – легкое успокоительное. Не люблю, когда эмоции заметны другим", – цитирует Марину Зудину StarHit.
Артистке поставили неутешительный диагноз
Судя по всему, звезда любит эксперименты
Обнародованы результаты экспертизы
Зрелище оказалось не для слабонервных