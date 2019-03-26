Госпитализированной Поргиной сделали операцию
Вдова известного актера Николая Караченцова Людмила Поргина обратилась в одну из клиник после падения на даче. Женщине пришлось делать операцию, так как левая рука была сломана в нескольких местах. На связь с журналистами вышла сама Людмила Поргина.
"Была в Петербурге на вручении премии "Фигаро". Приехала и сломала руку, готовилась к операции, сейчас в больнице лежу. Упала на даче и сломала руку в нескольких местах. Там осколочки отскочили, поэтому пришлось делать операцию. В четверг сделали. Завтра выпишут, я надеюсь, и буду дома", – цитирует вдову Николая Караченцова РИА ФАН.
Напомним, легендарный актер умер в онкологической клинике 26 октября 2018 года. Ему было 73 года – Николай Караченцов не дожил сутки до своего дня рождения. Его похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.
Причем именно Людмиле Поргиной досталось от возмущенной общественности за то, что якобы она превратила поминки в веселый капустник. Ей даже пришлось оправдываться. "Уходя, Коля сказал: "Не плакать, я ухожу в жизнь лучшую – без боли", – пояснила вдова Николая Караченцова. – Поэтому, когда все близкие люди собрались на поминки, я им сказала, что мы должны закончить наш вечер тостом, который для Коли был очень важным: нам за жизнь выпить пора, а "гип-гип-ура" – это то, чему научили его спортсмены".
Людмила Поргина не носит траур. На похоронах Николая Караченцова не плакала. Поминки по артисту на 40 день со дня его смерти, говорят, прошли тоже душевно. Свое поведение, которое общественность полагает, мягко говоря, странным, она таковым не считает. "Они неверующие. Он ушел в жизнь вечную, лучшую, почему же я должна плакать? Я радуюсь за него. Я рада, что наконец он летает, что у него не болит нога, не болят метастазы, не болит раковая опухоль, не болит ничего, он летает. Как же я могу не радоваться?" – задала риторический вопрос Людмила Поргина.
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