Шнуров съехался с Ахеджаковой в одну коммуналку
Сергей Шнуров вместе со съемочной группой "Ленфильма" приехал в Ботанический сад Петра Великого. Там кинематографисты по традиции разбили тарелку, расписанную фамилиями актеров, режиссера и продюсера будущей киноленты.
В основе сюжета лирической комедии – расселение коммунальной квартиры. Фильм расскажет о проблемах, с которыми сталкиваются жильцы коммуналок. Зрителей ждут смешные житейские ситуации, в которые попадают герои, а также размышления о человеческих взаимоотношениях. "Основной сюжет – это расселение коммунальной квартиры. Можно сделать отсыл, по-настроенчески это близко к "Покровским воротам", – сказал продюсер картины Эдуард Пичугин.
В главных ролях снимаются лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров и Лия Ахеджакова. Вместе с ними в фильме участвуют Анвар Либабов, Семен Стругачев, Анастасия Мельникова, Александр Баширов и Светлана Немоляева, передает Пятый канал.
Прибытие съемочной группы на место съемок ее сотрудники запечатлели на видео. Главный герой ролика – Сергей Шнуров, который в ожидании начала работы фотографируется с поклонниками. Лидер "Ленинграда" недавно заявил, что приостанавливает концертную деятельность. Судя по всему, Сергей Шнуров решил посвятить себя кино.
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