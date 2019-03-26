Шнуров съехался с Ахеджаковой в одну коммуналку

Сергей Шнуров и Лия Ахеджакова поселились в коммунальной квартире. В Санкт-Петербурге стартовали съемки фильма "Этаж" – о буднях жильцов коммуналки.

Сергей Шнуров вместе со съемочной группой "Ленфильма" приехал в Ботанический сад Петра Великого. Там кинематографисты по традиции разбили тарелку, расписанную фамилиями актеров, режиссера и продюсера будущей киноленты.

В основе сюжета лирической комедии – расселение коммунальной квартиры. Фильм расскажет о проблемах, с которыми сталкиваются жильцы коммуналок. Зрителей ждут смешные житейские ситуации, в которые попадают герои, а также размышления о человеческих взаимоотношениях. "Основной сюжет – это расселение коммунальной квартиры. Можно сделать отсыл, по-настроенчески это близко к "Покровским воротам", – сказал продюсер картины Эдуард Пичугин.

В главных ролях снимаются лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров и Лия Ахеджакова. Вместе с ними в фильме участвуют Анвар Либабов, Семен Стругачев, Анастасия Мельникова, Александр Баширов и Светлана Немоляева, передает Пятый канал.

Прибытие съемочной группы на место съемок ее сотрудники запечатлели на видео. Главный герой ролика – Сергей Шнуров, который в ожидании начала работы фотографируется с поклонниками. Лидер "Ленинграда" недавно заявил, что приостанавливает концертную деятельность. Судя по всему, Сергей Шнуров решил посвятить себя кино.