"Сердце разрывается": Хилькевич растрогала признанием

14 декабря дочь актрисы Арианна отмечает день рождения. Девочке исполнилось три года.

Анна Хилькевич поздравила малышку в своем Instagram. Она опубликовала яркие и трогательные семейные снимки, обратившись к дочке.

"Спасибо, что ты выбрала нас! С тобой мы взрослеем, становимся лучше! Благодаря тебе мы многому научились и очень многое поняли... Будь счастлива, наша малышка! Мое сердце разрывается от любви к тебе, доченька!" – призналась звезда сериалов "Универ" и "Барвиха". Хилькевич растрогала поклонников до глубины души.

Многие присоединились и поздравили Арианну с праздником. "Боже, как мило. Сейчас расплачусь на работе, читая это", "Анечка, поздравляю Ариашу с днем рождения, желаю крепкого здоровья, оставаться такой красивой девочкой и радовать маму с папой", "Как трогательно", "Какая сладкая девчуля! Очень похожа на вас, Анна", – прокомментировали пост подписчики.

Отметим, Хилькевич в этом году стала мамой во второй раз. Знаменитость родила еще одну девочку. Анна любит проводить время с детьми.

Напомним, в 2015 году актриса вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова. До этого у нее был неудачный брак с Антоном Покрепой.