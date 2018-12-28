После слухов о разводе Хилькевич показала фигуру в купальнике

Анна Хилькевич уехала зимовать в Таиланд. Актриса с удовольствием публикует снимки с курорта.

В конце августа Хилькевич стала мамой во второй раз. Артистка подарила супругу бизнесмену Артуру Волкову дочь Марию.

Еще во время беременности Анна отмечала, что очень переживает из-за фигуры. Вынашивая ребенка, она набрала 15 килограммов. Однако уже спустя две недели после родов знаменитость радостно заявила, что 10 уже сбросила.

По словам Хилькевич, бороться с лишним весом ей помогает обычная диета кормящей мамы. Также артистка отмечала важность физической активности и массажа.

И вот, четыре месяца спустя звезда готова показать миру обновленную фигуру. Анна опубликовала в личном Instagram фото в купальнике. Скрывая лицо от палящего солнца под соломенной шляпой и очками, знаменитость улыбается фотографу.

"Я тут осознала, что езжу в Тайланд каждую зиму уже на протяжении 4 лет точно🙈 ну, это точно любовь 💕)) ай😍да к нам!!))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала снимок знаменитость.

Добавим, что Анна, ее супруг и дочки Новый год отпразднуют в Таиланде. Присматривать за детьми артистке помогает мама, которая тоже отправилась в путешествие. Ранее в личном микроблоге знаменитость опубликовала снимок из самолета, где она запечатлена с родительницей и наследницами.

К слову, эта публикация дала повод для появления слухов. Фанаты сделали вывод, что Хилькевич оставила мужа в Москве из-за скорого развода. Анне даже пришлось публиковать опровержение. "Пока фотографироваться вчетвером у нас не очень получается 🤦🏼♀😝 короче, мы не разведены, мы все вместе– все хорошо)) в Тае хорошо ☺", – написала звезда.