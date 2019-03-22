Кардашьян затравили за фото в джинсах
На фото Кардашьян позировала в джинсах бренда Good American. Одна из поклонниц заметила, что ей пришлось бы работать часов 20, чтобы купить себе такие же.
Ответ Кардашьян потряс фанатов. "Ой, это так мило! Я счастлива, что они тебе понравились", – написала телезвезда. Подписчики решили, что звезда глумится над бедностью девушки.
"Она даже не понимает, как это грубо, потому что всю жизнь была богатой. "Быть бедным круто!", "Мне нравятся твои джинсы. Я продам почку, чтобы купить их", "Да ты должна отправить ей целую коробку с джинсами хотя бы за то, что она так сказала", – пишут комментаторы.
Надо отметить, что джинсы Good American, в которых появилась на фото Кардашьян, стоят, в переводе на российскую валюту, около 10 тысяч рублей. "Кто-то должен работать сумасшедшее количество часов, чтобы позволить себе только одну пару джинсов. Миллионерша считает милым, что люди должны думать о том, сколько часов им нужно работать ради мелкой вещи", – возмущаются пользователи.
Напомним, недавно сестра Хлои, известная модель Ким Кардашьян-Уэст поделилась в своем Instagram-аккаунте снимком в наряде от российского дизайнера Яси Миночкиной. Экстравагантный наряд создан для особых случаев.
На фото 38-летняя Кардашьян позирует в белом прозрачном платье ручной работы. Оно блестит и переливается, открывая грудь и ноги его обладательницы.Пользователям соцсети очень понравился наряд. Поклонники засыпали модель комплиментами. За 12 часов фото Кардашьян собрало более 3,7 миллиона лайков.
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