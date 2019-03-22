Кто станет жертвой зверских избиений Башарова после побега жены
Марат Башаров не воспринимает уход жены как урок. Для актера это лишь повод, чтобы пуститься в новые отношения. А желающие попасть в объятия Башарова найдутся, считает популярный блогер Лена Миро.
"Что самое страшное в этой ситуации, что снова найдется жертва. Для нее, молодой и красивой, Марат будет куском счастья. Она, зная о его прошлом, соврет себе, что ее бить не будут. Первый раз, когда получит по щам, подумает, что это – эхо прошлого. Приготовит ему борщ, сделает минет, пожалеет и погладит головку", – написала Миро.
Однако будет и второй раз. Все понимают, что если мужчина бьет всех своих жен, то и дальше он не остановится. Тем более, что причин менять свое поведение у Марата Башарова нет, считает блогер.
"Его не посадят. Его не лишат работы и денег. Его не опозорят в СМИ, не сделают нерукопожатным. Напротив, ему от развода ведь только лучше – это повод найти более молодую и свежую письку и лупить ее", - уверена Миро.
Блогер задается вопросом: до каких пор будут находиться в России женщины, готовые вступать в отношения с такими, как Башаров? И что может сделать в этой ситуации общество, как должны вести себя с актером его коллеги, родные, друзья?
Скандал разразился в конце 2018 года: сообщалось, что Марат Башаров сломал палец и нос своей жене Елизавете Шевырковой. Новый год супруги провели раздельно. Позже на своей страничке в социальной сети Instagram Елизавета объявила о расставании с супругом. На днях мировой суд брак между Маратом Башаровым и Елизаветой Шевырковой расторг.
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