Кто станет жертвой зверских избиений Башарова после побега жены

Претенденток на руку и сердце Марата Башарова призвали подумать о собственной безопасности. От актера сбежала третья жена – и нет никакой гарантии того, что любитель помахать кулаками не будет отрабатывать удары и на четвертой.

Марат Башаров не воспринимает уход жены как урок. Для актера это лишь повод, чтобы пуститься в новые отношения. А желающие попасть в объятия Башарова найдутся, считает популярный блогер Лена Миро.

"Что самое страшное в этой ситуации, что снова найдется жертва. Для нее, молодой и красивой, Марат будет куском счастья. Она, зная о его прошлом, соврет себе, что ее бить не будут. Первый раз, когда получит по щам, подумает, что это – эхо прошлого. Приготовит ему борщ, сделает минет, пожалеет и погладит головку", – написала Миро.

Однако будет и второй раз. Все понимают, что если мужчина бьет всех своих жен, то и дальше он не остановится. Тем более, что причин менять свое поведение у Марата Башарова нет, считает блогер.

"Его не посадят. Его не лишат работы и денег. Его не опозорят в СМИ, не сделают нерукопожатным. Напротив, ему от развода ведь только лучше – это повод найти более молодую и свежую письку и лупить ее", - уверена Миро.

Блогер задается вопросом: до каких пор будут находиться в России женщины, готовые вступать в отношения с такими, как Башаров? И что может сделать в этой ситуации общество, как должны вести себя с актером его коллеги, родные, друзья?

Скандал разразился в конце 2018 года: сообщалось, что Марат Башаров сломал палец и нос своей жене Елизавете Шевырковой. Новый год супруги провели раздельно. Позже на своей страничке в социальной сети Instagram Елизавета объявила о расставании с супругом. На днях мировой суд брак между Маратом Башаровым и Елизаветой Шевырковой расторг.