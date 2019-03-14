Башаров признался в любви к чужой жене
"Дорогая Елена, вы роскошны, как богиня, вы такая красавица. И я завидую вашему мужу. Я очень завидую ему, что он имеет возможность быть с вами рядом, обнимать вас, боготворить вас", – признался в любви Марат Башаров на камеру.
Далее он попросил артистку напомнить мужу – известному режиссеру Антону Мегердичеву – о невыполненном обещании. "Короче, Лен, напомни Антону, что после "Движения вверх" он обещал мне еще одну роль в новой картине", – продолжил свой монолог артист. Фрагмент видео был продемонстрирован в эфире программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".
Сама Панова о муже говорила крайне мало. Звезда отметила, что по натуре очень скрытная и замкнутая. "Это тайна двух людей…" - добавила Елена.
Меж тем известно, что чувства между артисткой и режиссером вспыхнули, когда Мегердичев был женат и воспитывал дочерей – Марию 2003 года рождения и Александру, которая появилась на свет в 2010-м.
Когда младшей наследнице режиссера исполнилось два, Елена Панова родила Мегердичеву третью дочь Марианну. Через четыре года, в 2016-м,
артистка подарила кинематографисту четвертого отпрыска – дочь Лидию.
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