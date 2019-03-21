Богомолов страстно бросился в объятия Собчак на публике
"Мощный каминг-аут от Собчак и Богомолова! Кстати, он неплохо поет", – написал Telegram-канал "Только никому…", сопроводив публикацию роликом. На видео режиссер обнимает телезвезду, и они танцуют. При этом Ксения Собчак кокетливо улыбается, а Константин Богомолов исполняет в микрофон композицию Филиппа Киркорова "Снег".
"Если хочешь идти – иди./ Если хочешь забыть – забудь./ Только знай, что в конце пути/ Ничего уже не вернуть", – спел Константин, а публика заведения, где проходила светская вечеринка, поддержала его аплодисментами и дружными криками. Очевидцы сняли происходящее на телефоны.
После того как Ксения Собчак и Максим Виторган объявили о расставании, светская львица стала посещать те же мероприятия, что и Константин Богомолов. А на днях они оказались сидящими по соседству на второй международной премии BraVo в области классической музыки.
Как писали "Дни.ру", Ксения Собчак пришла на мероприятие, чтобы поддержать Константина Богомолова. Он получил награду за постановку оперы "Триумф времени и бесчувствия". О том, что Ксения Собчак рассталась с мужем, актером Максимом Виторганом, стало известно в начале марта.
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