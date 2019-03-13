"Я верный и честный человек": заявление Собчак на фоне слухов о разводе

Градус внимания к Ксении Собчак буквально зашкаливает после того, как она и ее муж, актер Максим Виторган, объявили о расставании. Каждое слово гламурной блондинки, сказанное в интервью или соцсетях, трактуется общественностью однозначно.

В конце 2017 года Ксения Собчак в интервью назвала себя "верной женой и послушной девочкой". Тогда было невозможно представить, что скандально известная телеведущая и ее муж, актер Максим Виторган, которые буквально сияли от счастья, воспитывая годовалого сына Платона, через пару лет на всю страну объявят о своем расставании.

Поводом для развода, по слухам, стало увлечение телеблондинки режиссером Константином Богомоловым. Якобы с конца 2018 года парочка тщательно скрывала свой роман от всех и каждого, предпочитая встречаться не то, что на другом конце города, а в других странах. Тем не менее, многочисленные поклонники Собчак и Виторгана до последнего надеялись, что разговоры о трудностях в их личной жизни – лишь слухи. И лишь когда Ксению и Константина сняли в аэропорту Праги, стало понятно, что пересуды возникли не на пустом месте, и до развода недалеко.

Сама Собчак не скрывает, что, действительно, с 2017 года в ее жизни произошли крутые перемены. "У меня все время все меняется", – отметила телеведущая в свежем интервью. Однако кое-что осталось неизменным. Она продолжает считать себя верной. "Я в принципе вообще верный человек. Верный и честный. Я никогда никого не обманывала – это все, что я могу сказать", – цитирует Ксению Собчак "Лента.ру".

В этом же интервью она прокомментировала инцидент, который произошел у нее с Сергеем Шнуровым после того, как вышло ее интервью с его бывшей женой Матильдой. Тогда передачу быстро заблокировали, и якобы к этому приложил руку именно Сергей. Ксения Собчак была возмущена, она публично обратилась к лидеру группы "Ленинград", которого считала своим другом. К счастью, вскоре проблема была улажена, и шоу снова оказалось в свободном доступе. Интересно другое.

Ксения Собчак высказала свою точку зрения на отношения Сергея и Матильды Шнуровых, которую можно отнести и к ней самой. Она сказала: "Я считаю, что в своей личной жизни каждый человек волен делать то, что считает правильным. У нас и с ним хорошие отношения, и с Матильдой хорошо общаемся. Мне жалко, они были красивой парой. Но это личное дело каждого, с кем жить".