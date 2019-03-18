Окрысившаяся Собчак нашла новую жертву

Не успел утихнуть скандал с музыкантом Сергеем Шнуровым, с которым телеведущая устроила грязную перепалку в Instagram, как она нашла очередного мальчика для битья. На сей раз Ксения Собчак решила пройтись по таланту рэпера Тимати.

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