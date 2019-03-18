Окрысившаяся Собчак нашла новую жертву
Знаменитость написала в своем микроблоге весьма оскорбительный пост о Тимати и еще одном российском певце. Ксения Собчак в свойственной ей саркастичной манере высказалась о так называемом весеннем обострении.
"Степень адекватности Русского Артиста нужно обязательно замерять именно весной (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). С целью последующего амбулаторного или домашнего лечения. Ведь может оказаться, что каждый Тимати считает себя Кайни Уэстом, а Стас Михайлов вообще Стинг. Делитесь своими историями! Встречали ли вы в вашем городе или деревне Наполеона или Тарантино?" – цитирует светскую львицу "Экспресс-газета".
Задетый за живое рэпер оставил комментарий под едким постом Собчак. "Послать бабу…, дело не хитрое. Но не достойное мужчины. Так же как и дальнейшие с ней дебаты – это ненужное пустословие", – ответил Тимати окрысившейся на звезд шоу-бизнеса телеведущей.
Многие подписчики Ксении Собчак сошлись во мнении, что ее высказывание оскорбительно. "Что у вас за привычка всех [поливать грязью]", "Конечно, встречаем! У нас каждая Собчак считает себя кандидатом в Президенты", "Самодостаточный человек никогда не будет смотреть на других и тем более пытаться их задеть. И только неудовлетворенный завистливый баснослов цепляется к другим, пытаясь засиять в лучах их славы. Вроде бы неглупая барышня, но ведет себя нелогично, неадекватно и просто глупо. Не люблю бросаться такими словами, но просто взбалмошная неуправляемая баба", – досталось от фолловеров Ксении Собчак.
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