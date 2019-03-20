Собчак появилась на публике с Богомоловым

После того как Ксения Собчак и Максим Виторган объявили о расставании, гламурная блондинка стала посещать те же мероприятия, что и режиссер Константин Богомолов. А на днях они оказались сидящими по соседству на престижной церемонии.

Накануне, 19 марта, состоялась вторая международная премия BraVo в области классической музыки. Ведущими мероприятия стали Елена Север и Игорь Верник. На сцену поднялись люди, продвигающие культуру, – вручать и получать премии под звуки классики. Почетными гостями церемонии стали голливудские актеры Хелен Миррен и Джон Траволта, занявшие места в партере.

Там же оказались и Ксения Собчак с Константином Богомоловым. Сайт "Комсомольская правда" опубликовал фотографии с мероприятия, причем режиссера сняли в тот момент, когда он влюбленно смотрел на гламурную блондинку, сидевшую по соседству.

По мнению репортеров, это первый официальный выход в свет пары, тщательно скрывающей свои романтические отношения. Кстати, скандально известная ведущая пришла на мероприятие, чтобы поддержать режиссера, который получил награду за постановку оперы "Триумф времени и бесчувствия".

О том, что Ксения Собчак и Максим Виторган расстались, стало известно в начале марта. "Мы довольно давно живем отдельно, каждый – своей жизнью. Пока мы жили вместе, сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущество, тем более ребенка, которого продолжаем растить как любящие его родители", – сообщили, предположительно, бывшие супруги в социальной сети Instagram.

В откровенном интервью Лере Кудрявцевой в шоу "Секрет на миллион" Ксения Собчак пояснила, что любовь никогда не проходит, но бывает так, что люди расходятся из-за потери любви. Телеведущая убеждена, что за отношения надо бороться, над ними следует работать. Если этого не происходит, пара распадается. А еще, по словам Ксении Собчак, отношения рушатся, если кто-то из пары влюбляется в другого человека.