"Стала жертвой насилия": Собчак взвыла от происков певца-извращенца

Ксения Собчак стала жертвой насилия. Такое чувство возникло у телеведущей после просмотра фильма "Покидая Неверленд". Звезда призналась, что пережила настоящий стресс.

Ксения Собчак поверила героям фильма "Покидая Неверленд" – Уэйду Робсону и Джеймсу Сейфчаку. Они обвинили культового певца Майкла Джексона в педофилии и рассказали, как он совратил их, когда они были детьми. По словам 37-летней телеведущей, она в шоке.

"Первое ощущение: я стала сама вдруг жертвой насилия и посттравматического стресса", – призналась Собчак в Instagram.

По мнению Ксении Собчак, главная вина ложится на родителей Уэйда и Джеймса. Это они не защитили своих детей. Телеведущая называет взрослых, которые закрывали глаза на ужасные вещи, монстрами.

"Слушать рассказы о том, как соблазняли семилетних детей, сопровождаемые их фото, – невыносимо. Главные монстры в этом фильме – это даже не сам Майкл, растлитель и педофил, а родители, которые упорно "ничего не замечали", а на самом деле просто не хотели замечать, разменяв детей на роскошную жизнь", – считает Собчак.

Журналистка призналась, что теперь не сможет слушать знаменитую песню Джексона We Are The World, We Are The Children. Композиция приобрела для Собчак совсем другое значение.

Телеведущая не упустила возможности покритиковать российское общество. По словам Ксении Собчак, только в России пользователи соцсетей ведут дискуссию на темы "Зачем ворошить прошлое, если человека уже нет" и "Они все просто пиарятся и врут". По мнению телеведущей, в российском сегменте интернета – "настоящий ад". Ведь остальной мир обсуждает лишь то, почему все молчали и надо ли привлекать к ответственности родителей пострадавших детей, утверждает журналистка.

Надо отметить, что Ксения Собчак здесь покривила душой. Четырехчасовая лента режиссера Дэна Рида сразу после премьеры стала причиной настоящих схваток на просторах Сети. Более того, в разных странах прошли митинги и пикеты в защиту чести и памяти Майкла Джексона, дело доходило до столкновений протестующих с полицией. В одном из лагерей – поклонники умершей десять лет назад звезды, которые защищают честь своего кумира. Во втором – те, кто поверили жертвам насилия (среди них и Ксения Собчак), а также представители массмедиа. Последние уже начали вычеркивать творчество артиста из своих эфиров.