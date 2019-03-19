Собчак воссоединилась с Виторганом
С конца прошлого года муссируются слухи о том, что семейная лодка Ксении Собчак и Максима Виторгана потонула в результате шторма по имени Константин Богомолов. Слухи о том, что гламурная блондинка увлеклась модным режиссером, появились на фоне заметного охлаждения отношений супругов: Ксения и Максим перестали вместе выходить в свет и публиковать общие фотографии в соцсетях.
В начале марта Собчак и Виторган признались, что расстались. "Мы довольно давно живем отдельно, каждый – своей жизнью. Пока мы жили вместе, сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущество, тем более ребенка, которого продолжаем растить как любящие его родители", – опубликовали одну и ту же запись в Instagram супруги (возможно, уже бывшие – оба не носят обручальные кольца).
При этом Ксения Собчак и Максим Виторган дали новый повод для обсуждения. Скандально известная телеведущая вместе с их сыном Платоном приехала на репетицию спектакля, который ставит артист. Она сообщила об этом сама, опубликовав фото в Stories.
Подобное воссоединение вполне закономерно. В интервью Лере Кудрявцевой Ксения Собчак рассказала, что со всеми бывшими любовниками сохраняла хорошие отношения. С одним из них, по словам блондинки, она общается до сих пор. Что касается Максима, он навсегда останется для нее родным человеком, так как является отцом Платона, заверила Ксения.
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