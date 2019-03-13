"Остались яйца у тебя в штанах?": Взбешенная Собчак накинулась на Шнурова

Перебранка между телеведущей и музыкантом набирает обороты. Не привыкшая к отказам Ксения Собчак перешла на откровенную грубость в адрес лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова.

Певец ранее заявил в своем Instagram-аккаунте, что отказывается от поэтического баттла с телезвездой. Ответ Ксении Собчак в ее микроблоге не заставил себя долго ждать.

"Ты что, перепугался, друг сердечный?.. Труслив ты стал, похоже, делом грешным", – написала светская львица. Она предложила Шнурову припомнить "былые переделки". "Теперь, увидев самку богомола, ты словно лист осенний задрожал", – заявила Ксения Собчак.

Взбешенная отказом телеведущая вновь призвала музыканта на поэтический баттл в эфире. "Серега, приходи уже! Послушай,

остались яйца у тебя в штанах?" – обратилась Ксения Собчак к Сергею Шнурову.

Но и на сей раз музыкант сумел увернуться и в очередной раз дал понять телеведущей, что ее воззвания к нему бесполезны. Шнуров заявил, что Ксения Собчак стала навязчива.

"А что до нашего, публичного "общения". Достаточно, клянусь своим тунцом. Умеренное выказал я отвращение, да и твое немножко приоткрыл лицо", - высказался в соцсети певец. Он добавил, что бегать в ток-шоу – прерогатива Собчак, но не его.

"Ты в нем богиня, вроде как царица.

И затащить туда любого будешь рада,

Я без десерта обойдусь, как говорится,

Тебе ж желаю больше "шоколада", – заключил свое послание Ксении Собчак Шнуров.