"Вы там совсем прибалдели?": Собчак в истерике из-за лишения родительских прав
"Безумное продолжение" истории с курьером из Ростова Ксения Собчак описала в Telegram-канале "Кровавая барыня". Телеведущая рассказала об угрозах местных чиновников в адрес молодой матери, которая развозила заказы, катя перед собой коляску с грудным ребенком.
Напомним, ростовчанка Лада Королева получила известность в соцсетях как "Яндекс.Няня" после публикации ее снимка. Девушке позвонили из районного отдела образования и запретили брать на работу ребенка – угрожая в противном случае поднять вопрос о лишении родительских прав.
Молодая мать на провокации не поддалась. "Я проконсультировалась со знающими людьми. Они объяснили, что, так как у меня дома чисто, есть все необходимые ребенку продукты и условия, забрать дочь не смогут", – рассказала Лада. Девушка написала о разговоре с чиновниками в соцсетях. История получила резонанс, и позже ей снова позвонили – но уже с извинениями.
Ксению Собчак эта ситуация до крайности возмутила. "Девушке угрожают лишением родительских прав, мол, *** справляется с родительскими обязанностями. Ростовские чиновники, вы там совсем прибалдели!? У Лады муж в армии, бабушки-дедушки помочь не могут, что ей остается??" - не стеснялась в выражениях Ксения Собчак.
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