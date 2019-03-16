Названа страшная причина смерти Юлии Началовой

Врачи не смогли спасти 38-летнюю певицу Юлию Началову. У нее осталась 12-летняя дочь Вера Алдонина.



Причиной страшной смерти певицы 38-летней певицы Юлии Началовой, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, которая наступила из-за отека легких и мозга. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Дополнительных данных пока нет, врачи и родные не публиковали официальные документы. Отказ сердца мог стать причиной смерти Юлии Началовой – на протяжении нескольких дней в Сети появлялась информацию, что у певицы один за другим отказывают органы.

Напомним, что 13 марта артистка была доставлена в московскую больницу в тяжелом состоянии. Там ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но вскоре ко всем несчастьям добавилась и почечная недостаточность. Юля была введена в состояние искусственной комы. Врачи сделали все возможно, но спасти певицу не удалось.

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