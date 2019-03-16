Дочери боятся сказать о смерти Началовой

Певице шел 39-й год. Ее дочери – всего 12. И как же страшно Вере Алдониной будет увидеть красавицу-маму в гробу...



От Веры Алдониной долго скрывали, что у мамы серьезные проблемы со здоровьем, что она находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Впечатлительная девочка могла таких ужасных новостей просто не перенести.

Все это время Вера находилась со школой в другом городе на спортивных состязаниях и не знала, что ее любимой мамочке все хуже – каждый день у нее отказывали какие-то органы. Теперь бабушка и дедушка не знают, как сказать девочке, что ее мама умерла.

А ведь совсем недавно корреспондент "Дни.ру" встречался с Юлей и ее дочерью. "От того, что моя мама – публичный человек, я не страдаю, потому что сама от этого не становлюсь ни лучше, ни хуже, – шутила Вера. – Мама даже иногда ходит в школу на родительские собрания, на 1 сентября, и все учителя, все мои друзья нормально реагируют. Иногда, правда, просят принести ее автограф".

Напомним, что певица Юлия Началова и футболист Евгений Алдонин познакомилась в 2005 году, а в декабре 2011-го объявили об официальном разводе. Причем Юлия оставила фамилию Алдонина и они сохраняли очень уважительные отношения.



Причиной смерти певицы 38-летней певицы, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, которая наступила из-за отека легких и мозга. Ее было решено ампутировать ногу из-за заражения крови, но организма не выдержал...