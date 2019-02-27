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Медики и гадалки: Отчаявшаяся Божена металась перед смертью мужа

Божена Рынска и Игорь Малашенко. Фото: www.globallookpress.com
Божена Рынска решила бороться за рождение ребенка от Игоря Малашенко. По словам журналистки, у них с ныне покойным мужем были "заморожены эмбрионы". А помочь супругу при жизни она пыталась с помощью медиков и гадалок.
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Божена Рынска и Игорь Малашенко пытались завести детей при помощи суррогатной матери. Было предпринято несколько попыток, но все они оказались неудачными. Более того, после процедур забора яйцеклеток под наркозом у журналистки начались проблемы со здоровьем.

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Тем не менее Рынска все еще надеется заиметь ребенка от Малашенко – по ее словам, сохранились эмбрионы. "Я не хочу больше жить. Единственное, что меня может удержать, – у нас заморожены эмбрионы от него, и я могу продолжить борьбу за нашего ребенка", – написала она в соцсети Facebook.

Напомним, что муж Божены Рынской – один из основателей телеканала НТВ Игорь Малашенко – был найден мертвым 25 февраля. Ему было 64 года. Предварительная версия – самоубийство. Однако, по словам журналистки, супруг не собирался умирать. За наследство медиаменеджера с Рынской, судя по всему, будет бороться бывшая супруга Малашенко, которая родила ему троих детей. 

Божена призналась, что у нее были плохие предчувствия. Из-за этих опасений она обращалась за помощью не только к медикам, но и к гадалкам. Психотерапевт предупреждал журналистку, что у Малашенко есть желание "все отдать, свернуться калачиком и покончить с собой".

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Рынска полагает, что сказалось и отсутствие денег – ей приходилось жить на 2,5 тысячи долларов (163 тысячи рублей) в месяц. Остальное Божена получала за счет продажи вещей в Штатах, передает телеканал "360".

Автор: Андрей Евлампиев27 февраля 2019, 09:08

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