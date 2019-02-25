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Шоу-бизнес

Названа чудовищная причина смерти мужа Божены Рынской

Игорь Малашенко и Божена Рынска. Фото: www.globallookpress.com
Внезапная кончина политтехнолога, сооснователя НТВ Игоря Малашенко стала для многих шоком. О том, что могло привести к трагедии с 64-летним супругом Божены Рынской, "Дни.ру" рассказал правозащитник Александр Хаминский.
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По мнению юриста, рассуждать об обстоятельствах смерти бывшего медиаменеджера преждевременно. "Игорь Малашенко умер только сегодня утром. Говорить о том, было ли это самоубийство, или он умер в результате ухудшения состояния здоровья, мы сейчас не можем, поскольку еще нет врачебного заключения… Предстоят вскрытие, экспертиза и все остальные процессуальные действия", – прокомментировал Хаминский.

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Сюжеты Эксклюзив

Божена Львовна Рынска

Божена Львовна Рынска журналист, колумнист, писатель, светская львица

Правозащитник рассказал о непростых отношениях Малашенко с супругой Боженой Рынской. Он напомнил, что политтехнологи и журналистка сочетались законным браком в сентябре 2018 года, а перед этим долгие годы жили в так называемом гражданском браке.

"В отношении вдовы я ничего сказать не хочу, у нее сейчас горе. Но это был проект всей ее жизни. Она не беременела и не связывала себя отношениями с другими мужчинами, чтобы дождаться Игоря", – заявил юрист. "Я встречал Божену в конце июля-начале августа в Монте-Карло, она жаловалась за соседним столом с подружкой на Малашенко. Что, мол, она этот проект на себе тянула, а он никак не реализуется. То он про сына говорил, то про дочь: у него были вечные ссылки на своих детей, которые он, по словам Божены, придумывал, лишь бы не узаконивать с ней отношения", – поделился Александр Хаминский.

По словам правозащитника, в конце концов в результате одной из ссор у Малашенко и Рынской произошел большой скандал, и мужчина был готов прекратить с ней отношения. "Он заявил ей об этом напрямую. Более того, Игорь предложил ей отступные в размере 100 тысяч евро. Это вывело ее из себя, на тот момент было лет восемь их отношениям. Она кричала на него в голос с использованием нецензурной лексики", – открыл подробности отношений Божены Рынской с мужем юрист.

"Ее эта ситуация выбешивала. Я думаю, с ее стороны никакой любви либо теплого отношения к Малашенко не было и в помине", – считает собеседник "Дни.ру". Хаминский поделился своим видением причины неожиданной кончины мужа Божены Рынской.

По его мнению, к госпитализации Малашенко, состоявшейся в середине февраля этого года и неожиданной трагедии, могло привести то, что тот все время находился в стрессе. "Я думаю, что он жил в состоянии постоянного нервного возбуждения. Нахождение в постоянном стрессе приводит к спазму мышц и сосудов. То, что его госпитализировали в неврологию, как раз подтверждает мое предположение", – отметил Хаминский.

Кроме того, юрист высказался и по поводу вышедшей статьи скандально известной блогерши Елены Миро об отношениях Игоря Малашенко с прежней семьей и, в частности, супругой Еленой Малашенко (Пивоваровой).

"По моему мнению, эта статья написана в интересах Божены Рынской, более того, она упоминает ее чуть ли не как свою подругу. Хочу сказать, что ситуация не совсем такая, какой представила ее блогерша. А то, что пишет блогерша об отношениях Игоря, бывшей жены и детей, это полнейший бред, выдумки", – уверен Хаминский.

Напомним, Игорь Малашенко был найден мертвым в Испании. Мужу Божены Рынской было 64 года.

Автор: Валерия Нарская25 февраля 2019, 19:23

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