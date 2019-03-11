Юлия Началова в реанимации в крайне тяжелом состоянии
По информации телеграм-канала 112, Юлия Началова попала в одну из столичных клиник. Популярную певицу доставили в реанимацию, и теперь врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое. Сообщается, что у артистки резко подскочил уровень сахара в крови, а еще обострилась подагра, которой Юлия Началова страдает в последние годы.
С недугом она столкнулась восемь лет назад. Вначале Юлия старательно скрывала признаки болезни. Она выходила в свет в элегантных перчатках, носила закрытую одежду. Однако конспирация лишь раззадорила журналистов, которые исподтишка пытались снять Началову в таком виде, чтобы любой желающий смог разглядеть все косточки и шишечки на ней. В итоге артистка оставила попытки спрятаться. Теперь она без стеснения демонстрирует свое тело и откровенно говорит о болезни.
"Сама виновата – дотянула до такого периода, что уже стало невозможно терпеть. У меня мигрирующая подагра: где захотела, там и проявилась. Колени, плечи, бедра, мелкие суставы, руки. Боль такая, что я не могу описать, даже зубная боль отдыхает по сравнению с этим", – в недавнем интервью рассказала певица.
Огромную поддержку Юлии Началовой оказывает дочь Вера. Девочка уже с ранних лет проявляет интерес к творчеству: она умеет рисовать и играть на музыкальных инструментах. В будущем дочь певицы мечтает поступить на театральный факультет. "Она многое понимает, у ребенка сформировались правильные ценности и ориентиры в жизни. Наверное, благодаря тому, что я ей показывала, как живут ее сверстники в детдомах, и она с ранних лет знала, что не у всех людей все так шикарно, как у нее", – отметила Юлия Началова.
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