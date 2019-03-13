Сама не дышит: Юлии Началовой стало хуже
Несколько дней назад Юлия Началова была срочно госпитализирована. Артистку поместили в реанимацию. В официальном аккаунте певицы в социальной сети Instagram утверждалось, что Началова легла на общее обследование организма в одной из клиник Москвы, так как уже на протяжении последних лет страдает подагрой.
Однако в СМИ появилась куда более тревожная информация. Якобы Юлия в реанимации по нескольким причинам, и состояние ее ухудшилось. Более того, Starhit утверждает, что артистку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Эти данные подтвердила и помощница исполнительницы Анна Исаева. "Юлия, правда, в не очень хорошем состоянии. С ней в больнице постоянно находятся родители, но сейчас они, к сожалению, не выходят на связь", – уклончиво сообщила представительница Юлии Началовой.
Ранее сообщалось, что у певицы воспаление. Это случилось из-за того, что якобы певица травмировала конечность, однако рана была обработана недостаточно (или вообще не была продезинфицирована), в результате началось нагноение, а в организме пошел воспалительный процесс. Отметим, что у артистки диабет.
8 марта Юлии Началовой стало так плохо, что вызвали скорую помощь. Приехавшие по вызову врачи настояли на экстренной госпитализации. Предварительно Юлии Началовой был поставлен диагноз "рожа, заражение крови".
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