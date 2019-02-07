Звезда шоу "Дом-2" Алена Рапунцель впервые стала мамой
Рапунцель разрешилась от бремени в одном из московских перинатальных центров. Кроха появилась немного позже, чем рассчитывали врачи. Доктора утверждали, что малыш и мама встретятся в конце января или в первых числах февраля.
И вот 7 февраля сын Алены обрадовал ее первым криком. Как рассказала Рапунцель, схватки она почувствовала в 10:00, а родила уже в 13:00. Рядом была мать звезды шоу "Дом-2" Татьяна Владимировна.
Отец ребенка Илья Яббаров поддержать роженицу не приехал. Участник телепроекта строит любовь с Ритой Ларченко на Сейшельских островах. Ходят слухи, что на выписке новоиспеченного папаши тоже не будет – Алена не хочет видеть Илью.
Рапунцель из "Дома-2" привыкает к роли матери. Она счастлива, что малыш крепок и здоров. Имя ребенку она еще не придумала. Скорее всего, Алена поступит так же, как и ее старшая сестра Ольга. Длинноволосая звезда шоу "Дом-2" раскрыла имя дочери только после того, как вернулась на проект, напоминает Dom2Life.ru.
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