Алкоголизм изуродовал красавицу-жену Ефремова
47-летняя Качалина живет в Москве, в элитном доме в Брюсовом переулке. Светской львице когда-то рукоплескала Европа, она покорила сердца актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Ефремова.
Сегодня от прежнего обаяния и красоты ничего не осталось. Алкоголь, одиночество и разочарование в любви сделали Качалину неузнаваемой. Гражданский брак с Охлобыстиным длился два года. Потом были отношения с музыкантом Алексеем Паперным. А ее новорожденный ребенок прожил всего три дня.
От Михаила Ефремова Ксения родила дочь Анну-Марию. Но разрыв с актером добил Качалину, передает Пятый канал. Она перестала следить за собой и домом, начала все больше выпивать. В ее квартире грязно, везде разбросаны вещи, обои оборваны. Кухонный стол захламлен немытой посудой и остатками продуктов.
Окружение бывшей жены Ефремова уверено, что Качалину нужно спасать. Ее здоровье, как физическое, так и душевное, вызывает у знакомых серьезные опасения.
Сейчас она совершенно одна – нет спутника жизни, не навещает ее и дочь от Михаила Ефремова. С ним она иногда общается. Актер иногда даже помогает экс-возлюбленной деньгами. Единственная радость актрисы – любимые кошки.
Ксения делала попытки вернуться к нормальной жизни – поехала лечиться в Индию. Как рассказали знакомые бывшей жены Ефремова, вместо исцеления за проведенные там семь лет Качалина приобрела помимо алкогольной и другую тяжелую зависимость. Об этом говорят знакомые артистки.
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