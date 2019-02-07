Растерявшийся Киркоров отказался сниматься с Пугачевой

Филипп Киркоров встретил Аллу Пугачеву с ее молодым супругом Максимом Галкиным на красной дорожке в честь премьеры фильма "Пилигрим". Говорят, поп-король не ожидал столкнуться лицом к лицу с бывшей супругой.

Алла Пугачева и Максим Галкин являются редкими, поэтому особенно ценными, гостями любого светского мероприятия. Своим визитом вечером 6 февраля они почтили премьеру режиссера Александра Баршака "Пилигрим". Там же отметился и бывший муж Примадонны Филипп Киркоров. В итоге, эта троица встретилась на красной ковровой дорожке мероприятия.

Как утверждает "Московский комсомолец", Филипп Киркоров немного растерялся. Справившись с собой, он поцеловал Аллу Пугачеву куда-то в дужку ее очков, а затем пожал руку Максиму Галкину. Однако сфотографироваться с супружеской четой поп-король почему-то отказался, компетентно сообщает издание.

Отметим, что Филипп Киркоров совершил практически невозможное, выкроив время на поход в кино. Дело в том, что артист занят подготовкой к гастрольной версии грандиозному шоу "Я+R МОЕ ВТОРОЕ Я". Постановщиком эффектного действа выступает Франко Драгоне.

"Мы готовим с Франко для Вас много сюрпризов, и поверьте, мы не разочаруем Вас, а будем удивлять и удивлять, и начнем это делать с 11 февраля в Тюмени и далее, вплоть до Дальнего Востока, а потом и вдоль и поперек по Ближнему и Дальнему Зарубежью, А пока – репетиции репетиции репетиции по 12 часов в день, каждый день!!!!! И судя по всем изменениям и авангардным дополнениям Великого Мастера ДРАГОНЕ может даже имеет смысл поменять название шоу), на "ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ"😜🕺🏻Ведь у нас С ФРАНКО ДРАГОНЕ получается практически НОВОЕ ШОУ! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – объявил Филипп Киркоров на своей официальной страничке в Instagram.