Растерявшийся Киркоров отказался сниматься с Пугачевой
Алла Пугачева и Максим Галкин являются редкими, поэтому особенно ценными, гостями любого светского мероприятия. Своим визитом вечером 6 февраля они почтили премьеру режиссера Александра Баршака "Пилигрим". Там же отметился и бывший муж Примадонны Филипп Киркоров. В итоге, эта троица встретилась на красной ковровой дорожке мероприятия.
Как утверждает "Московский комсомолец", Филипп Киркоров немного растерялся. Справившись с собой, он поцеловал Аллу Пугачеву куда-то в дужку ее очков, а затем пожал руку Максиму Галкину. Однако сфотографироваться с супружеской четой поп-король почему-то отказался, компетентно сообщает издание.
Отметим, что Филипп Киркоров совершил практически невозможное, выкроив время на поход в кино. Дело в том, что артист занят подготовкой к гастрольной версии грандиозному шоу "Я+R МОЕ ВТОРОЕ Я". Постановщиком эффектного действа выступает Франко Драгоне.
"Мы готовим с Франко для Вас много сюрпризов, и поверьте, мы не разочаруем Вас, а будем удивлять и удивлять, и начнем это делать с 11 февраля в Тюмени и далее, вплоть до Дальнего Востока, а потом и вдоль и поперек по Ближнему и Дальнему Зарубежью, А пока – репетиции репетиции репетиции по 12 часов в день, каждый день!!!!! И судя по всем изменениям и авангардным дополнениям Великого Мастера ДРАГОНЕ может даже имеет смысл поменять название шоу), на "ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ"😜🕺🏻Ведь у нас С ФРАНКО ДРАГОНЕ получается практически НОВОЕ ШОУ! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – объявил Филипп Киркоров на своей официальной страничке в Instagram.
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