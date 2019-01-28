Взбешенные инвалиды и пенсионеры набросилась на зажравшуюся Пугачеву
По 40 миллионов рублей на проведение юбилейного концерта госкорпорация, финансируемая за счет бюджетных денег, не давала еще никому. На Западе это вообще могло бы стать поводом для грандиозного скандала.
Только представьте, чтобы крупнейшая американская госкорпорация Tennessee Valley Authority, созданная в 1933 году президентом Франклином Рузвельтом, вдруг заплатила бы 605 тысяч долларов (а именно столько получила Алла Пугачева от "Вертолетов России") Мадонне, чтобы та под фонограмму спела бы в "Карнеги-холле", который, как Кремлевский дворец у нас, считается самой престижной сценой США! Мадонну бы подняли на смех и объявили бы бойкот, а руководство компании за нецелевое использование средств ушло бы в отставку. Это не говоря уже о миллионных штрафах и прокурорских проверках!
Невозможно вообразить, чтоб в Великобритании давали тратить бюджетные деньги Элтону Джону, хотя тот и удостоен рыцарского звания – артист зарабатывает на все своим творчеством.
У нас же директору Пугачевой хватает совести говорить про полученные бюджетные средства: "Спасибо большое АО "Вертолеты России", хоть немножко помогли".
Средняя пенсия в России в минувшем году составила 13 332 рубля. Получается, что выданных Пугачевой "хоть немножко" денег хватит на выплаты 250 пенсионерам в течение года. А сколько высокотехнологичных операций можно провести на 40 миллионов рублей! Например, в январе в Клинской городской больнице появились четыре реанимационные системы для новорожденных и инкубатор с блоком искусственной вентиляции легких. "Общая стоимость оборудования составляет 14 миллионов рублей", – сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев. Получается, что на деньги, которые просто так, в порядке "спонсорской помощи", выделили Пугачевой, можно было оснастить новейшим оборудованием три больницы и спасти множество малышей.
Но ведь на них не поставишь логотип "Вертолеты России", а на всей рекламной продукции юбилейного концерта Примадонны он появится. И прославит тем самым госкорпорацию. Наверняка люди, которые придут на концерт Аллы Борисовны 17 апреля, потом выстроятся в очередь за вертолетами. Ведь такая техника по карману только тем, кто способен отвалить спекулянтам 220 тысяч за шестой ряд партера.
Пенсионеры и инвалиды взбешены, конечно, тем, как бесцельно расходуются бюджетные средства. Они считают, что Алла Пугачева зажралась, что финансировать ее и без того сверхприбыльный концерт – преступление и нецелевое расходование государственных денег. И народный гнев можно понять...
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