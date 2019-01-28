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Взбешенные инвалиды и пенсионеры набросилась на зажравшуюся Пугачеву

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
"Поживи в моей шкуре, а потом уж учи меня жить", – советует всем в свежем хите Примадонна всея Руси. Уважаемая Алла Борисовна, мы бы и рады в ней пожить!
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По 40 миллионов рублей на проведение юбилейного концерта госкорпорация, финансируемая за счет бюджетных денег, не давала еще никому. На Западе это вообще могло бы стать поводом для грандиозного скандала.

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Только представьте, чтобы  крупнейшая американская госкорпорация Tennessee Valley Authority, созданная в 1933 году президентом Франклином Рузвельтом, вдруг заплатила бы 605 тысяч долларов (а именно столько получила Алла Пугачева от "Вертолетов России") Мадонне, чтобы та под фонограмму спела бы в "Карнеги-холле", который, как Кремлевский дворец у нас, считается самой престижной сценой США! Мадонну бы подняли на смех и объявили бы бойкот, а руководство компании за нецелевое использование средств ушло бы в отставку. Это не говоря уже о миллионных штрафах и прокурорских проверках!

Невозможно вообразить, чтоб в Великобритании давали тратить бюджетные деньги Элтону Джону, хотя тот и удостоен рыцарского звания – артист зарабатывает на все своим творчеством.

У нас же директору Пугачевой хватает совести говорить про полученные бюджетные средства: "Спасибо большое АО "Вертолеты России", хоть немножко помогли". 

Средняя пенсия в России в минувшем году составила 13 332 рубля. Получается, что выданных Пугачевой "хоть немножко" денег хватит на выплаты 250 пенсионерам в течение года. А сколько высокотехнологичных операций можно провести на 40 миллионов рублей! Например, в январе в Клинской городской больнице появились четыре реанимационные системы для новорожденных и инкубатор с блоком искусственной вентиляции легких. "Общая стоимость оборудования составляет 14 миллионов рублей", – сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев. Получается, что на деньги, которые просто так, в порядке "спонсорской помощи", выделили Пугачевой, можно было оснастить новейшим оборудованием три больницы и спасти множество малышей.

Но ведь на них не поставишь логотип "Вертолеты России", а на всей рекламной продукции юбилейного концерта Примадонны он появится. И прославит тем самым госкорпорацию. Наверняка люди, которые придут на концерт Аллы Борисовны 17 апреля, потом выстроятся в очередь за вертолетами. Ведь такая техника по карману только тем, кто способен отвалить спекулянтам 220 тысяч за шестой ряд партера.

Пенсионеры и инвалиды взбешены, конечно, тем, как бесцельно расходуются бюджетные средства. Они считают, что Алла Пугачева зажралась, что финансировать ее и без того сверхприбыльный концерт – преступление и нецелевое расходование государственных денег. И народный гнев можно понять...

Автор: Иван Губкин28 января 2019, 12:41
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