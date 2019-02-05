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Изуродованная пластикой звезда "Дома-2" молит о помощи

Анастасия Балинская. Фото: instagram.com/nastenabalinskaya
27-летняя Анастасия Балинская в отчаянии. После неудачной операции у экс-участницы реалити-шоу "Дом-2" начались серьезные осложнения.
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Печальным опытом девушка поделилась с подписчиками в Instagram. Она обратилась к пластическому хирургу, чтобы исправить форму носа. Однако результат ринопластики не оправдал ожиданий звезды телешоу. Теперь Балинская испытывает проблемы со здоровьем и собирается привлечь специалиста к ответственности.

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"Изуродовали лицо! У меня была искривлена перегородка, я попросту не дышала. Решено было, что надо ее ровнять. Была маленькая горбиночка, которая меня раздражала в тот момент. И я решилась на этот шаг, ведь слова хирурга были таковы: "Убрать горбинку – нос будет казаться длинным, надо тогда сразу и укоротить его". А я ему и доверилась, дура", – написала бывшая участница "Дома-2".

По словам Анастасии, итог работы опытного хирурга – все так же не дышащий, кривой, разбухающий на морозе и во сне нос, ставший "в три раза больше, чем был". "Целая куча затрат на капли, промывалки. Три года слез в моей жизни. Что с этим делать? Как быть? Кто сталкивался с таким?" – обратилась к поклонникам Балинская. По словам звезды реалити-шоу, доктор посоветовал идти с претензиями в суд.

Скриншот instagram.com/nastenabalinskaya

Девушка не намерена оставлять проблему без внимания. Она занимается поиском юриста, который будет защищать ее интересы. "Я в шоке. Кто сможет мне помочь? Совместными усилиями мы добьемся правосудия и того, чтобы никто больше не пострадал!" – попросила в микроблоге о помощи звезда "Дома-2".

Автор: Валерия Нарская5 февраля 2019, 09:53
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