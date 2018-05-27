Блондин из "Дома-2" с дикими криками бросился на подругу

На "Доме-2" разгорелся новый скандал. Похоже, роман Алексея Кудряшова и Анастасии Балинской трещит по швам.

Пара постоянно выясняет отношениях Похоже, нервы уже на пределе. Например, во время последней ссоры Кудряшов едва не избил возлюбленную.

Девушка начала смеяться во время ссоры. Это жутко взбесило накаченного блондина. Он буквально вышел из себя и начал бить ногой кровать, а после и вовсе бросился на девушку.

До рукоприкладства дело не дошло. Тем не менее, поступок Кудряшова вызвал праведный гнев пользователей социальных сетей. "Зачем громить виллу? Идите лучше в океане утопитесь, дебилы тупорылые", – ругают его комментаторы.

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 25 Май 2018 в 2:22 PDT

Во время следующей ссоры не выдержала Балинская. Она начала кричать на возлюбленного, когда он решил оставить ее одну.

Похоже, она подозревает, что Кудряшов ей может изменять. "Давай, оставь меня, свали, иди напиши еще кому-нибудь!" – прокричала она ему вслед.

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 25 Май 2018 в 6:48 PDT

Напомним, что Кудряшов и Балинская провели на проекте больше 150 дней. Несмотря на постоянные ссоры, официальная пара пока не заявляла о прекращении отношений.