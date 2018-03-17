Полуголые участницы "Дома-2" устроили драку
Валерия Голд и Анастасия Балинская устроили перепалку во время обсуждения хороших манер. Балинская обвиняла свою оппонентку в том, что та несправедливо называет ее "быдлом" и "лошадью", хотя она не оскорбляла Голд. Однако девушка припомнила, что за один день не раз слышала обидные слова в свой адрес.
Тогда, чтобы доказать свою правоту, Анастасия бросила в соперницу пакетом из под сока. Валерия ответила броском банки с джемом. Следом полетели фрукты. Ну а закончилось все тем, что дамы оттаскали друг друга за волосы. Пикантности ситуации добавило то, что во время потасовки маленькое черное платье Валерии Голд превратилось в футболку, обнажив ее нижнее белье. Ну а Анастасия Балинская изначально вступала в схватку в одной рубашке, накинутой на купальник.
Зрители "Дома-2" оценили произошедшую схватку. Примечательно, что симпатии большинства оказались на стороне Валерии Голд. По их мнению, Анастасия Балинская действительно не может похвастаться утонченными манерами и часто была замечена за неподобающими поступками и высказываниями. Некоторые все же отметили, что бросаться фруктами, тем не менее, не лучшая стратегия.
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