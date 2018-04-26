Взбешенный Якубович бросился с ножом на звезду "Дома-2"
Когда-то давно он учился в институте вместе с Анастасией Балинской. Их отношения нельзя было назвать серьезными, а со временем они и вовсе сошли на нет – Настя уехала в Москву, а Женя остался в Белоруссии. По его словам, с девушкой они не расстались, а просто разошлись в разные стороны.
Не сумев найти свою любовь в "Доме-2", Балинская вспомнила о бывшем и решила дать парню второй шанс. Но уже в первый в день своего прихода Якубович на лобном месте вывалил подробности их интимной жизни – якобы девушка обожает унижения и даже побои. У многих новость о садомазо-наклонностях Насти вызвала шок.
Но на проекте у них не сложилось – сейчас Женя ухаживает за Лерой Голд. А переключился он на нее, потому что понял: позвала его Настя Балинская, дабы позлить своего нового парня Алексея Кудряшова. Хотя Якубович был готов спасти ее от этих ненужных отношений.
Впрочем, вряд ли у Жени получится что-то серьезное с Лерой, ведь он – человек неуравновешенный. Например, на днях Якубович подрался с одной из новеньких участниц, которая только-только прибыла на Сейшелы. Причем стычка дошла до такой степени, что молодые люди стали бросаться едой и столовыми предметами.
Взбешенный Якубович, как говорят, даже швырнул нож, но, к счастью, промахнулся. В итоге участников разняли их коллеги, после чего они продолжили обмениваться оскорблениями. Сегодня они стараются избегать друг друга, чтобы снова не провоцировать драку.
Сообщается, что модель экстренно госпитализирована
Актриса сразила телеведущего наповал
Многочисленные фанаты пришли в совершеннейшее умиление
Балерина удивила шишками и скрюченными пальцами