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Взбешенный Якубович бросился с ножом на звезду "Дома-2"

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
21-летний житель Гродно Евгений Якубович пришел на "Дом-2" в феврале этого года. Но уже успел наделать там шума. И даже поскандалить.
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Когда-то давно он учился в институте вместе с Анастасией Балинской. Их отношения нельзя было назвать серьезными, а со временем они и вовсе сошли на нет – Настя уехала в Москву, а Женя остался в Белоруссии. По его словам, с девушкой они не расстались, а просто разошлись в разные стороны.

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Не сумев найти свою любовь в "Доме-2", Балинская вспомнила о бывшем и решила дать парню второй шанс. Но уже в первый в день своего прихода Якубович на лобном месте вывалил подробности их интимной жизни – якобы девушка обожает унижения и даже побои. У многих новость о садомазо-наклонностях Насти вызвала шок.

Но на проекте у них не сложилось – сейчас Женя ухаживает за Лерой Голд. А переключился он на нее, потому что понял: позвала его Настя Балинская, дабы позлить своего нового парня Алексея Кудряшова. Хотя Якубович был готов спасти ее от этих ненужных отношений.


Впрочем, вряд ли у Жени получится что-то серьезное с Лерой, ведь он – человек неуравновешенный. Например, на днях Якубович подрался с одной из новеньких участниц, которая только-только прибыла на Сейшелы. Причем стычка дошла до такой степени, что молодые люди стали бросаться едой и столовыми предметами.

Взбешенный Якубович, как говорят, даже швырнул нож, но, к счастью, промахнулся. В итоге участников разняли их коллеги, после чего они продолжили обмениваться оскорблениями. Сегодня они стараются избегать друг друга, чтобы снова не провоцировать драку.

Автор: Иван Губкин26 апреля 2018, 21:35
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