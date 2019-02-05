Через месяц после свадьбы: муж пышки из шоу "Дом-2" сбежал в неизвестном направлении

Сашу Черно и Иосифа Оганесяна всегда было сложно назвать идеальной парой, однако им удалось сохранить отношения, дойти до ЗАГСА и обрести какое-то подобие согласия. Однако уже через месяц после свадьбы звезды шоу "Дом-2" задумались о разводе.

На днях Черно всерьез заговорила о кризисе в отношениях. Девушка рассказала своим подписчикам в Instagram, что в последнее время она и ее супруг делают все друг другу назло. Поэтому они составили десять правил, которые помогли бы им сохранить брак. "Мы как оголенные провода все больше и больше говорим друг другу гадости, пытаемся уколоть как можно больнее, тем самым становимся все дальше друг от друга", – заявила главная пышка шоу "Дом-2".

Однако спустя время она написала, что после очередной ссоры Оганесян сбежал в неизвестном направлении. Теперь она всерьез намеревается развестись.

"Как бы я ни пыталась все сохранить, что-то исправить для меня это теперь закрытая книга. Нас больше нет. Мой муж не ночевал сегодня дома, соответственно, разбираться, где он и что я уже не собираюсь. Очередная граница, которую он нарушил. Ни одного своего обещания он не сдержал", – написала Саша в микроблоге.

Пользователи обвинили Черно в эгоизме и посоветовали не спешить с принятием решения. Примечательно, что спустя несколько часов звезда телестройки удалила эту публикацию.

Оганесян, в свою очередь, тоже изливал душу фолловерам в той же соцсети. Участник "Дома-2" отмечал, что не знает как поступить.

"Я до последнего пытался все сохранить. Но, к сожалению, Саша кроме себя не слышит никого. Я устал доносить ей банальные вещи, которым она должна следовать. В данный момент я запутался и не знаю как быть. И стоит ли вообще возвращаться, как бы сильно не хотелось", – отмечал житель шоу "Дом-2". Иосиф также написал в Stories, что продолжает любить свою избранницу.