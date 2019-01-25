"Неблагодарная свинья!": звезда шоу "Дом-2" унизила знаменитых ведущих

Саша Черно грубо высказалась в адрес ведущих проекта Ольги Орловой и Андрея Черкасова. Главная пышка реалити умалила авторитет прорабов телестройки. Правда, спустя время, звезда шоу "Дом-2" одумалась и извинилась за свои слова.

На очередном собрании участников проекта Черно распекали за нежелание взять себя в руки и сбросить вес. Отказываясь признать свою проблему, красотка напала на ведущих проекта. Участница шоу "Дом-2" заявила, что мнение Ольги Орловой и Андрея Черкасова ничего для нее не значит.

"Не надо меня стимулировать, это не помогает, незаметно? Меня хвалить надо! Поэтому я и говорю, что ничего не буду делать. Вы хоть раз пробовали? Лично ты, Влад, – никогда меня не хвалил. Хвалили все, кроме тебя! А ты, между прочим, извини меня, Олечка, конечно, гораздо большим авторитетом для меня служишь, нежели остальные ведущие. Мне это неприятно!", – заявила разгоряченная пышка.

Особо эта отповедь задела Черкасова. Он смотрел видеотрансляцию собрания на Сейшелах. "Ах ты, неблагодарная свинья!"– заметил Андрей, закрывая лицо ладонями. Этот эпизод шоу опубликовал Instagram-аккаунт dom2_reality.

Немного поостыв, Саша поняла, что наговорила лишнего. Она тут же бросилась строчить извинения ведущим "Дома-2".

"Какую же чушь я ляпнула, какой-то кошмар. Это об авторитетности. Я люблю каждого ведущего по-своему. И авторитетом обладает, естественно, абсолютно любой ведущий нашего телепроекта. Фаворит у меня – Бородина. Кадоша просто никогда и ни за что меня не хвалит, что бы я ни сделала, хорошее или плохое, поэтому я и психанула", - написала главная пышка шоу "Дом-2" в личном Instagram.