Объевшаяся пышка из шоу "Дом-2" попала в больницу

Главная пышка телестройки попала в больницу. У Саши Черно серьезные проблемы со здоровьем. Медики отмечают, что лишний вес мог стать причиной недуга звезды шоу "Дом-2".

Накануне вечером Саше стало плохо. Прямо на съемках красотка ощутила боль в нижней части живота. Участница "Дома-2" не понимала, что с ней происходит.

"Почувствовала на вчерашнем шоу жутчайшую боль внизу живота… Пошла в уборную – кровь. Что бы это могло быть, до критических дней еще неделя, сбоев с этим не было никогда", – посетовала Черно.

Девушку отправили к медикам. После обследования врачи поставили звезде телестройки неутешительный диагноз.

"Поехала срочно в больницу, где обследовалась в конце октября. Какое же у них было удивление, что мой вес в октябре составлял 120 килограммов, а сейчас – 129. А пять дней назад вообще 137! Обследовали… Итог: образовалась киста в яичнике 4,5 сантиметра. Гормональный сбой", – сообщила пышка.

По словам звезды "Дома-2", ей прописали кучу таблеток, запретили "голодание и самопохудение". "О детях речи на данный момент вообще идти не может, лечение", – заметила Саша.

Теперь красотка, которая на каждом углу пропагандировала бодипозитив, изменила свои взгляды. Она считает, что если лишний вес есть, то с ним надо обязательно бороться. Принятие себя такой, какая есть, - лишь отговорки для лентяек. Об этом девушка сообщила в своем Instagram.

Напомним, что на днях участница "Дома-2" рассказала, что очень поправилась и весит теперь 137 килограммов. Ведущая проекта Ксения Бородина, узнав об этом, раскритиковала Черно, намекнув, что та объедается донельзя.

Бородина отметила, что за один присест главная пышка шоу "Дом-2" расправилась с пудингом, бутербродом, выпила йогурт, одолела порцию жареной рыбы, закусила все это тремя салатами с майонезом и запила сладкой газировкой. После плотного перекуса Саша завалилась спать.