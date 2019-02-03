Садальский завалил украшениями отказывающуюся от ЗАГСа Бледанс

Эвелина Бледанс уверена, что ей нельзя официально регистрировать отношения с избранником. По мнению артистки, в ее случае брак противопоказан.

Эвелина отметила, что в ее возрасте и положении стремиться выйти замуж – это нормально. Однако она еще хочет "поперебирать" женихов. Идти снова в ЗАГС не хочется.

Тем более недавно Бледанс встретилась с экстрасенсом, который отговорил знаменитость от замужества. Артистка согласилась с манием ведуна.

"Мне вообще лучше не оформлять отношения с мужчиной официально. Как только это происходит, моментально начинаются разногласия. Ведь я же по природе охотник: когда чувствую, что закогтила жертву, теряю к ней интерес. Яркий тому пример – мой первый брак", – заметила Бледанс в интервью.

После Эвелина рассказала, что очень дружна с артистом Станиславом Садальским. Звезда охарактеризовала приятеля как доброго, искреннего и щедрого человека. По словам Бледанс, актер всегда встречает гостеприимно, дарит дорогостоящие подарки на каждый праздник, он буквально завалил ее украшениями.

"У меня есть ряд ювелирных украшений, которые преподнес Станислав Юрьевич. Он чувствует, в чем ты нуждаешься, и ни в коем случае не явится накануне 31 декабря со статуэткой снеговичка для галочки – мол, не с пустыми руками. После развода вручил мне лампу любви, чтобы я не была одинока. Поставила ее на тумбочке в прихожей", - цитирует знаменитость StarHit.