"Не собираюсь отрывать деньги от сына". Бледанс высказалась о сестре

Светская львица готова на любые жертвы ради своего сына. Но абсолютно не собирается помогать остальным своим родственникам.

Звезда телепрограммы "Человек-невидимка" Эвелина Бледанс выступила с резкой критикой в адрес своих родственников. Она напомнила журналистам, что для нее в жизни сейчас нет ничего важнее маленького сына Семена. Ради него Бледанс готова "впахивать", чтобы обеспечить ему "самое лучшее".

Но большое количество работы не единственная жертва, на которую готова артистка ради сына. Она призналась, что только ради него сохраняет теплые отношения с его отцом Александром Семиным.

Что касается отношений с новоявленной сестрой, то Бледанс отметила, что ее родственники только и делают, что "ходят и жалуются по всем каналам".

Светская львица подчеркнула, что в ее жизни с сыном нет места тем людям, которые "занимаются наркотиками". По словам Бледанс, гостя в ее доме, они скрыли факт того, что находятся под следствием. Об этих подробностях светская львица узнала из прессы.

"Тем более, что это не моя родная сестра, а сводная… Это не значит, что я буду отрывать деньги от своего ребенка", – приводит "СтарХит" слова Эвелины Бледанс.