Раскрыта тайна улыбки потерявшей зубы Пугачевой

В свои без малого 70 лет Примадонна демонстрирует не только подтянутую фигуру, но и ослепительную жемчужную улыбку. Врач клиники "Медлайн-Сервис" Ниджату Гусейнов высказался о зубах Аллы Пугачевой.

На основании фото-и видеокадров, которые можно найти на просторах Сети, стоматолог сделал вывод, что у певицы в молодом возрасте были удалены зубы 3.6 и 3.7. По его словам, через некоторое время у Аллы Пугачевой по этой причине был изменен прикус.

"Кода человек теряет зубы, которые отвечают за стабильность прикуса, а именно жевательные или боковые, то зубно-мышечно-суставной комплекс начинает подстраиваться под новые жевательные движения. Динамическая симметрия лица нарушена из-за перестройки этого комплекса", – сделал вывод о внешности Примадонны с архивных снимков Гусейнов.

"Второй момент: мы видим так называемые промежутки между зубами или по-другому "тремы", – откуда они? Так сложилось, что, когда мы теряем зубы после сформированных под нормальное количество зубов челюстей, зубы начинают компенсировать жевательную нагрузку и расходятся", – пояснил врач. Он добавил, что на нижней челюсти Аллы Пугачевой "образца" 80-х именно это и наблюдается.

На верхней челюсти, по словам стоматолога, у Аллы Пугачевой другая ситуация. "Тут мы уже видим "диастему". В чем разница? Она проста: промежуток только между передними зубами. Причин может быть несколько. Она может крыться как в раннем детском, но и в более позднем периоде", – отметил стоматолог.

Высказался он и о зубах сегодняшней Аллы Пугачевой. "В настоящее время стоят циркониевые ортопедические конструкции. Скорее всего, целая конструкция вверху и внизу. Предположительно, стоят дентальные имплантаты на месте отсутствующих зубов. Есть некоторая проблема на передних коронках, разные размерные соотношения передних резцов", – пояснил собеседник "Дни.ру".