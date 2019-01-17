"Срамота!": муж Королевой сделал себе женскую грудь
Второму мужу Наташи Королевой Сергею Глушко, известному как Тарзан, в марте исполнится 49 лет. И выглядит он, конечно, сногсшибательно. Особенно на фоне большинства мужиков в стране. Работа стриптизера обязывает поддерживать и лелеять свое тело.
Одинокие барышни (и не только они) облизываются, видя такую красоту и понимая, что им она не достанется. Но находятся и те, кто критикует тело Тарзана. "Срамота, туалетное фото!", "Ну некрасиво – сиськи как у бабы", "Вам бы чуток загара, а то как поросенок", "Всегда думала, что ноги стриптизеры бреют, а теперь знаю, что нет", "Титьки как у бабы", "Что-то в последнее время Тарзан стал смахивать на Джигурду", "Куда только Порывай-старшая смотрит!" – комментируют увиденное люди.
Напомним, что чреслами Глушко крутил далеко не всегда. Он окончил Военно-космическую академию имени Можайского, дослужился до старшего лейтенанта, потом торговал, работал зазывалой в частном магазине и администратором в салоне Сергея Зверева. Затем случайно попал в модельный бизнес. А в 1997 году стал работать стриптизером в гей-клубе. Через пять лет Тарзана стали приглашать на выступления известные артисты.
В 2003 году он сочетался узами брака с Королевой. Правда, поклонники шутят: "Почему Вы не с Волочковой? Красивая была бы пара. То есть два сапога – пара". Мол, та тоже любит хвастаться своими телесами...
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