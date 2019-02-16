Непристойные шашни Собчак уже опротивели

Стараниями прессы непростую ситуацию в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана вот уже несколько месяцев обсуждает вся страна. Слухи об интрижке теледивы с режиссером Константином Богомоловым настроили некоторых известных личностей против Ксении, более того, подобные выходки уже всем опротивели.

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