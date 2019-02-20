"Дно": Собчак уличили в постыдном занятии

Звезду уличили в рекламе "обыгрыша онлайн-казино". Ксения Собчак разместила информацию в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

Телеведущая рекламирует предполагаемого мошенника, который "сливает схемы для обыгрыша онлайн-казино". Кроме того, Собчак вслед за другими называет его "Робин Гудом".

"Огромное количество обычных людей успело на этом заработать... Но ведь сколько это будет продолжаться, никто не знает. Оказывается, механизмы казино, как и многое другое в этом мире – несовершенны", – цитирует Ксению Собчак "Царьград". Пост знаменитости заметили ведущие Telegram-проекта "Русское будущее".

Они посчитали, что Собчак занимается постыдным делом и жестко раскритиковали ее за это. "Есть ли дно, которого ей не достичь?" – задались вопросом ведущие Telegram-канала.

Ранее шоумен Вячеслав Манучаров, обвинивший Ксению Собчак в плагиате, нашел новый повод раскритиковать гламурную блондинку. Он объявил, что у телеведущей "траур по креативу, собственным идеям и проблескам мысли". На своей странице в Instagram он выложил несколько коллажей, по его мнению, доказывающих плагиат гламурной блондинки.

Напомним, на днях Ксения Собчак обнародовала новый выпуск своей передачи "Осторожно, Собчак!". И Вячеслав Манучаров нашел новые поводы обвинить телеведущую в заимствованиях.