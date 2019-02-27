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Покалеченную жену Башарова заподозрили в шантаже

Марат Башаров с женой. Фото: www.globallookpress.com
Елизавета Шевыркова объявила, что намерена развестись с актером Маратом Башаровым после того, как тот сломал ей нос в результате семейной ссоры. После этого пара как ни в чем не бывало выходила в свет, демонстрируя идиллию. А теперь стало известно, что на днях суд рассмотрит дело о разводе и разделе имущества. Эксперт убежден: супруга артиста ведет игру с элементами шантажа.
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Журналисты связались со всеми участниками этой драмы. Елизавета Шевыркова, находящаяся с маленьким сыном Марселем в Таиланде, подтвердила информацию о разводе. А вот Марат Башаров ведет себя, мягко говоря, странно. "У нас с супругой все хорошо. Мы не разводимся. Моя семья на отдыхе, не мешайте ей отдыхать и наслаждаться жизнью", – цитирует актера сайт "Комсомольская правда".

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Марат Алимжанович Башаров актер

Комментируя пост жены о расставании, Башаров заявил, что ее аккаунт взломали. И тут же сообщил, что находящейся на курорте Елизавете "напекло", когда она делала публикацию. Когда репортер указал актеру на несостыковку, тот лихо переменил тему. "Зато, знаете, сколько подписчиков прибавилось! Наш народ на скандалы только и падок", – сказал Марат и быстро распрощался с журналистом, отметив, что они с женой просто "стебутся".

Между тем в Сети гуляет справка, выданная Химкинской больницей, в которой указано, что у Елизаветы закрытый перелом носа – таков результат семейной ссоры артиста с женой. Подлинность подтвердил брат пострадавшей Федор. Он отметил, что в клинику с Елизаветой ездила их мать. 

Эта справка может стать настоящим компроматом, убежден юрист Александр Разумовский. "Сейчас жена Башарова в выигрышном положении. Она была избита, чему есть доказательства – побои зафиксированы в больнице. Не пошла в полицию, но, по сути, собрала на него компромат. И может ставить ему условия. Он под статьей ходит", – пояснил эксперт ситуацию, в которой оказался Марат Башаров.

"Жена его в каком-то смысле шантажирует. Это громкое слово, но, по сути, это так. Ее требования будут справедливы. И даже в правах на ребенка у нее преимущества. Елизавета может давить на то, что Марат может быть агрессивным, не контролировать себя – раз ее бил, то может быть опасен", – рассудил юрист.

Автор: Наталья Аряева27 февраля 2019, 11:15
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Башаров вывел на красную дорожку беременную жену

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