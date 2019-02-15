"Стал шамкать": муж Рынской оказался в больнице после страшного предательства

Журналистка всю ночь провела в московской клинике с супругом Игорем Малашенко. Божена Рынска сообщила, что несчастье с ним произошло после скандала с бывшей женой.

На своей странице в Facebook журналистка заявила, что вынуждена освещать бракоразводный процесс Малашенко с его экс-супругой. По словам Рынской, та обвинила мужчину в растрате 60 тысяч долларов.

Муж Божены очень тяжело переживал разборки с бывшей женой. В результате здоровье мужчины дало сбой: спустя несколько дней выяснения скандальной ситуации Игорю Малашенко стало плохо – понадобилась медицинская помощь.

В Instagram Божена сообщила о том, как сейчас чувствует себя муж. По ее словам, у него нет инсульта, но есть неврология. "После бессонных ночей, предательства дочери и несправедливого обвинения Игорю стало плохо: лицо перекосило, он стал шамкать, развилась светобоязнь. Эту ночь мы провели в больнице", – цитирует Рынскую EG.ru. Также журналистка рассказала, что несколько дней супругу придется провести под наблюдением врачей.

Она заверила, что Малашенко тратил деньги на обеспечение бывшей жены. По ее словам, мужчина содержал дом в Испании, выделял средства на дорогие машины. Останавливаться Рынска не собирается: как только супругу станет лучше, она продолжит разбирательство. Подробно о сложившейся ситуации она рассказала на своей странице в Facebook.