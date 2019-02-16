Гей-беженец и трансгендер: мужа Божены Рынска заставляют признаться
Рынска сообщила, что экс-супруга Малашенко – Елена обвинила его в растрате 60 тысяч долларов. Звезда обратилась за помощью к адвокатам и друзьям.
Божена на своей странице в Facebook написала, что светская львица Ника Белоцерковская тоже была в списке тех, у кого она просила совета. Рекомендацию подруги журналистка даже процитировала.
Белоцерковская спросила Рынска зачем ее адвокаты пытаются доказать, что именно Игорь все все то время, что был женат на Елене зарабатывал и платил налоги. Ника сообщила, что знает как выиграть суд и получить долгожданное спасение от бывшей Малашенко.
"Вы должны сделать coming-out. Игорь должен признаться в том, что он гей-беженец из Чечни, к тому же черный альбинос – его родители чернокожие афроамериканцы, а ты – его борода и трансгендер, подвергавшийся в детстве неоднократному сексуальному абьюзу со стороны отца. И вот тогда американский суд у вас в кармане. Какая Лена-гангрена? Да ей крыть нечем будет. А вы "он работал, платил налоги...." – высказала смелую идею Белоцерковская.
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