Муж Божены Рынской умер при загадочных обстоятельствах
По некоторым данным, политтехнолог и бывший медиаменеджер покончил с собой. Официального подтверждения этой информации пока нет, сообщает "Коммерсант".
Женой Игоря Малашенко была экс-художественный директор галереи "Манеж" Елена Малашенко (Пивоварова). О скандальном бракоразводном процессе с ней в последнее время много писала нынешняя супруга мужчины, журналистка Божена Рынска.
Так, ранее на своей странице в Facebook она заявила, что вынуждена освещать бракоразводный процесс Малашенко с его экс-супругой. По словам Рынской, та обвинила мужчину в растрате 60 тысяч долларов, передает "Царьград".
Как писали "Дни.ру", муж Божены Рынской очень тяжело переживал разборки с экс-супругой. В результате Малашенко оказался в больнице – здоровье мужчины дало сбой.
Игорь Малашенко был одним из основателей НТВ, а также гендиректором РГТРК "Останкино". Кроме того, муж Божены Рынской возглавлял предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, которая баллотировалась в президенты России в 2018 году.
К слову, телеведущая уже отреагировала на печальную новость о смерти Малашенко. "Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу на президентскоц кампании. Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь, что он возглавлял мой штаб", – написала в своем Telegram-канале Собчак о кончине мужа Божены Рынской.
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